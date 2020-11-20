شكرا لقرائتكم وكيله: قفشة جاهز لنهائي أفريقيا.. وسبب إصابته "ستارز" محمود وحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبدالرحمن إسماعيل، وكيل محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة لاعب القلعة الحمراء قائلا:" أفشة جاهز لمباراة نهائي أفريقيا وإصابته في مران اليوم خفيفة".

أضاف إسماعيل في تصريحات تلفزيونية: "إصابة أفشة ليست في وجهة ولكن أسفل أذنه وجاءت بعدما سقط أرضًا وقام محمود وحيد بصدمة بالاستارز"

تابع:" فرايبورج الألماني حاول ضم قفشة قبل انتقاله للأهلي وسيلتك الاسكتلندي مهتم به حاليا ولكن الاهلي متمسك بخدمات اللاعب".

وواصل:"صفقة انتقال أفشة للأهلي كانت مهددة بالشفل بسبب تدخل نادي الزمالك وبيراميدز وتقديمه عرض أكبر وصفقات تبادلية وبكن أفشة كان واضح من البداية وقال أن الاختيار الأول له النادي الأهلي".