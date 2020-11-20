شكرا لقرائتكم وكيله: الزمالك عرض 28 مليون جنيه لشراء محمد عبدالعاطي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبدالرحمن الجارحي، وكيل اللاعب محمد عبدالعاطي، لاعب وسط نادي وادي دجلة، إن اللاعب تلقى عدد كبير من العروض من أندية القمة.

وأكد عبدالرحمن الجارحي في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك عرض 28 مليون جنيه لشراء محمد عبدالعاطي ولكن دجلة رفض بسبب رغبتهم في الحصول على 35 مليون جنيه".

وتابع: "لو الزمالك جمد المفاوضات هناك اهتمام من نادي بيراميدز منذ شهر يناير الماضي".

كشف عبدالرحمن إسماعيل، وكيل أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، موقف اللاعب من العودة لنادي ميت عقبة في الموسم الجديد. قائلا:" سبورتنج براجا البرتغالي مهتم بضم أحمد فتوح من الزمالك".