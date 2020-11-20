شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف رقم المدافع المغربي بدر بانون في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو النادي الأهلي على الرقم الذي سيحمله المدافع المغربي بدر بانون لاعب الفريق الكروي الأول والمنضم حديثاً من صفوف الرجاء البيضاوي خلال الفترة المقبلة بعد وصوله الى القاهرة بالأمس.

ظهر المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في القلعة الحمراء لأول مرة بعد التعاقد مع الاهلي مؤخرا لمدة أربعة مواسم قادما من الرجاء البيضاوي المغربي مقابل مليوني دولار.

وصل المغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة أمس الأربعاء، تمهيدًا للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يرتدى اللاعب المغربي رقم 13 الذي يرتديه على لطفي في النادي الأهلي حالياً على أن يتم المفاضلة من قبل محمد الشناوي الحارس الأول في مصر ما بين رقم 1 الذي تركه شريف إكرامي برحيله الموسم الحالي ورقم 16 الذي يرتديه حالياً على أن يترك الرقم الآخر للطفي الذي أبدى مرونة وتقبل الأمر.

جاء ذلك بعدما طلب اللاعب الدولي الحصول على رقم 13 خاصة وأنه يرتديه في المنتخب المغربي وسبق وأن لعب به طليت سنوات حياته مع الرجاء ويتفاءل به منذ فترة طويلة.

وأعلن النادي الأهلي فى وقت سابق عن انضمام الدولي المغربي بدر بانون قادمًا من فريق الرجاء، بعقد يمتد لأربعة موسم.