شكرا لقرائتكم عبد الفضيل: تفوق الزمالك في السوبر والكأس خلق تحدي للأهلي قبل نهائي افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي السابق أن الكرواتي بروكيتش المدير الفني لقطاع النشئين بالقلعة الحمراء، أحدث طفرة كبيرة في قطاع الناشئين بالأهلي ويحرص على عقد محاضرتين أسبوعيا لتطوير مدربي القطاع وهو صاح خبرات كبيرة. قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "كل العناصر الجديدة أثبتت جدارتها بتمثيل منتخب مصر وكنت أتمنى مشاركة أفشة في مباراة توجو الأولى بالقاهرة لأنه من اللاعبين المميزين". أشار: "حسام البدري أدار مباراتي توجو بشكل كبير ويجب أن تكون الانتقادات الموجهة له بناءة وواجه مشاكل خلال المعسكر أبرزها غياب محمد صلاح الذي يمثل نصف قوة المنتخب وأتمنى من الجميع دعم البدري". تابع: "نهائي افريقيا مباراة ثقيلة ومن العيار الثقيل وأبارك للشعب المصري أن طرفي النهائي مصري ويقام في مصر". أكمل: "الأهلي والزمالك وصلا لذروة مستواهم الفني والمباراة ستكون متكافئة ونسب الطرفين في الفوز متساوية". استطرد: "تفوق الزمالك في الدوري والسوبر صنع تحدي خاص لدي لاعبي الأهلي وموسيماني صنع طفرة في مستوى الأهلي، والأهلي الأقرب لحصد دوري الأبطال لأن روح لاعبي الأهلي تظهر في المباريات الصعبة والكبيرة".

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