شكرا لقرائتكم مصطفى شوبير أساسيا للمرة الثانية في الموسم بتشكيلة الأهلي في كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على الدفع بالحارس الشاب مصطفى شوبير في تشكيلة الفريق الأساسية التي سيخوض بها مباراته ضد أبو قير للأسمدة التي ستقام مساء السبت المقبل.

وتسببت الإصابة التي تعرض لها الحارس على لطفي في تدريبات الأهلي في الاستقرار على منح مصطفى شوبير فرصة حراسة عرين القلعة الحمراء في المباراة المقبلة ليكون بذلك شارك في مباراتين في الموسم الجاري.

وبات مصطفى شوبير ثاني أصغر حارس يقوم بحراسة عرين القلعة الحمراء خلف الحارس التاريخي إكرامي الشحات الذي شارك في سن صغيرة لم يصل الى 17 عاماً.

وواصل فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريباته اليومية على ملعب التتش إستعداداً لمواجهة أبوقير للأسمدة بعد غد، السبت، ببرج العرب فى دور الثمانية لكأس مصر.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الثلاثي الدولي، على معلول، وجيرالدو، وأليو ديانج انتظموا فى مران الفريق، الخميس، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم فى تصفيات أمم إفريقيا المقبلة وأضاف أنه حرص على الاطمئنان على اللاعبين الثلاثة والتأكيد على موعد انتظامهم، واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الاستعانة بأكثر من لاعب بديل فى مباراة أبوقير للأسمدة ويأتي فى مقدمتهم، صالح جمعة ومحمود وحيد وذلك لرغبة الجهاز الفني إراحة الأساسيين وتجهيزهم لمباراة الزمالك المرتقبة يوم 27 نوفمبر الجاري فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.