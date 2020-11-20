شكرا لقرائتكم وكيله: جيرالدو يرفض اللعب في مصر لأي نادي غير الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هشام بن صالح، وكيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من موقفه من الإعارة إلى أحد الأندية المصرية..

وأكد وكيل جيرالدو في تصريحات تلفزيونية: "جيرالدو يرفض اللعب في مصر لأي نادي غير الأهلي" ".

أوضح هشام بن صالح:" جيرالدو لن ينتقل لنادي يحصل فيه علي مقابل مادي اقل مما يحصل عليه في الأهلي".

يُجرى مسئولو النادى الأهلى خلال الفترة الحالية مفاوضات مكثفة مع الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق لإنهاء الأزمة التى أثارها الأخير خلال الأيام الماضية بإصراره على تقاضى قيمة عقده بالكامل من أجل الموافقة على الرحيل من النادى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية .

ويرى مسئولو الأهلى أن طلب جيرالدو مُبالغ فيه لأن عقد اللاعب مازال مُستمراً فيه ثلاثة مواسم حيث تعاقد معه النادى فى يناير 2019 بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم .

وتفاوضت إدارة القلعة الحمراء من الجناح الأنجولى أن يرحل مجاناً دون أن يحصل الأهلى على أى مقابل مالى من النادى الذى سيضمّه لكن جيرالدو مازال رافضاً هذه الفكرة وطلب الحصول على قيمة عقده لمدة ثلاثة مواسم وهو مبلغ كبير لأن اللاعب سيحصل على ما يقرب من مليونى و500 ألف دولار فى الثلاثة مواسم المقبلة أى ما يقرب من 40 مليون جنيه وهو مبلغ كبير للغاية وسيمُثل خسارة كبيرة للنادى لذا يُكثّف مسئولو القلعة الحمراء من مفاوضاتهم مع جيرالدو ووكيل أعماله من أجل إنهاء العلاقة بالشكل الودى حتى يتثّنى للأهلى قيد المغربى بدر بانون مدافع الرجاء بدلاً منه.