شكرا لقرائتكم يوسف أوباما يعلن خطوبته قبل مواجهة الزمالك ونادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، عن خطوبته، والتى جاءت قبل مباراة الفريق الأبيض ونادى مصر، التى ستقام مساء غد السبت، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد، والتى يسعى الفارس الأبيض لتحقيق الفوز خلالها لمواصلة المنافسة على اللقب المحلى.

وتأتى مباراة الزمالك ونادى مصر، فى بطولة كأس مصر، فرصة للفريق للمنافسة على اللقب الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية، كما أنها تأتى قبل مباراة مُرتقبة للفريق الأبيض قبل مباراته أمام الأهلى، فى القمة التاريخية التى ستجمع بين القطبين فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، ويسعى أبناء ميت عقبة للفوز باللقاء والتتويج باللقب الإفريقى الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توج الأبيض به للمرة الخامسة فى تاريخه على حسابه الرجاء البيضاوى.

من المقرر، أن يلتقى الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستشهد البطولة قمة تاريخية والتى ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.