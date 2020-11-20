شكرا لقرائتكم حسام البدري: أحمد فتحي تحت أنظار جهاز المنتخب وكسبت الرهان على رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن موقفه من ضم أحمد فتحي لاعب بيراميدز مع المنتخب في الفترة المقبلة قائلا:" أحمد فتحي لاعب كبير وهو تحت الأنظار والباب مفتوح أمامه وكما أكدت أنه لاعب كبير وإضافة للمنتخب".

فسر البدري، قرار عدم دخول منتخب مصر في معسكر قبل مواجهتي توجو في فترة التوقف الدولي موضحا:" كان هناك غيابات كثيرة وفترة ضغط على اللاعبين بسبب مباريات الدوري واللقاءات القارية، ولو كنت جمعت اللعيبة كان هيبقى قرار خاطئ جدًا ونقطة سلبية كنت هبقى هخلص على الاعيبة بسبب الضغط واللي كان بيطالبني بمعسكر وينتقد ذلك كنت بفضل أضحك على انتقادهم وهناك من ينتقد بسبب عدم ظهوري معهم في التلفزيون أو في مداخلة".

أكد المدير الفني لمنتخب مصر الأول أن هناك من يتصيد الأخطاء للجهاز الفني لمنتخب مصر كاشفا: هناك من كان ينتظر خسارة المنتخب من توجو للانتقام مني وعدم سفر طارق مصطفى جاء بسبب تفاجئ الجهاز الإداري بانتهاء جواز سفره ولا يوجد أي أزمة ".

كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن خطته وفكره في الفترة المقبلة بشأن استعدادت الفراعنة في المرحلة المقبلة موضحا:" محمد فضل كان رئيس بعثة منتخب مصر في توجو وتحدثنا في بعض الأمور خلال رحلة العودة وطلبت بعض التوقفات في الدوري الجديد لتجميع المنتخب فيها".

وأكد البدري :" اللاعبون الكبار لا يمكن الاستغناء عنهم ولا يمكن الاستغناء عنهم نهائيًا وهذا الكلام عار من الصحة ولن استبعدهم وهناك استفادات كثيرة من اللاعبين الكبار داخل وخارج الملعب لذلك لن يتم استبعادهم".

وعن رمضان صبحي قال: "كسبت الرهان مع رمضان صبحي وهو لاعب كبير وقدم أوراق اعتماده وإذا لم يقدم مجهود كبير فلن يتم ضمه ولكن هو ظهر بمستوى جيد وأحمد فتوح أبرز مكاسب المرحلة الماضية ومنتخب مصر لا يعاني من مركز الظهير الأيسر ولكن أزمتنا في الظهير الأيمن وكريم فؤاد قد يكون الحل ونتمنى ظهور لاعبين قادرين على الإنضمام إلى المنتخب

وجه المدير الفني لمنتخب مصر الأول رسالة إلى جماهيري ناديي الأهلي والزمالك قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا مفادها:" الأهلي والزمالك هم الأعظم في افريقيا ونتمني انعكاس روح المنتخب على نهائي افريقيا".