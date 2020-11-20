شكرا لقرائتكم هل يضاعف الأهلي مكافآت الفوز بأبطال افريقيا.. سيد عبد الحفيظ يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح النادي الأهلي باب الأمل أمام لاعبي الفريق الكروي الأول في مضاعفة المكافآت المخصصة للظفر ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال حال التتويج باللقب على حساب الغريم التقليدي الزمالك.

ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي في المباراة التي ستجمعهما في تمام الساعة التاسعة مساء السابع والعشرين من الشهر الجاري بأرضية ملعب استاد القاهرة الدولي في نهائي القرن المنتظر.

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن مكافآت الفوز محددة وفقاً للائحة الا ان هناك بنداً في نفس اللائحة المخصصة للاعبين يمنح مجلس إدارة النادي وفقاً لرؤيته منح اللاعبين مكافأة إجادة ما يجعل بمقدور اللاعبين وكل عناصر الفريق الحصول على امتيازات أكبر من القيمة المحددة مشدداً على أن اللاعبين كل تركيزهم هو الفوز بالمباراة المقبلة خاصة وأنها ستحقق أحلام وطموحات الجماهير التي نسعى جميعاً لتنفيذها.

وعلم الخليج 365 أن مكافأة الفوز ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال ستكون 250 ألف جنيه لكل لاعب على أن يحصل باقي الأعضاء في الجهازين الفني والإداري على نسب متفاوتة منها بينها الأكثر والأقل.

وتحدث سيد عبد الحفيظ عن أن اللاعبين لم يطلبوا مضاعفة المكافآت خلال الفترة المقبلة حال التتويج ببطولة أفريقيا لأن الأهم هو تحقيق الطموحات التي ترسمها الجماهير حالياً للتتويج باللقب التاسع.

وتأهل الأهلي على حساب الوداد المغربي بعد الفوز عليه ذهاباً وإياباً في دور نصف النهائي ونفس الحال الغريم التقليدي الزمالك الذي أسقط الرجاء ذهاباً وإياباً في نفس الدور ليتأهل كليهما لنفس الدور على أن يتأهل الفائز في النهائي لكأس العالم للأندية التي ستقام فبراير المقبل.

وسبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

كما تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.