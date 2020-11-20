«محمد صلاح أخويا الصغير»..أحمد فتحي عن أزمة شارة المنتخب: الموضوع أخذ أكبر من حجمه

علق الكابتن "أحمد فتحى" لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالي، على أزمة شارة كابتن منتخب مصر، قائلا: الموضوع أخذ أكبر من حقه، ومحمد صلاح أخويا الصغير ومفيش مشكلة بيننا.
وقال "فتحي" خلال تصريحات ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc": في حد كلمنى مش هذكر اسمه قالي إحنا عاوزين ندي الشارة لمحمد صلاح وأنت هتكون موجود، قلتله لأ طبعا وأنت عاوز تعمل مشكلة ليه؟، وليه بتصدرلي مشكلة؟، فقلت له لو أحمد حسن أو أبو تريكة مكاني كنت هتقدر تقوله كده؟، قالي لأ، قلتله خلاص متكلمنيش في الموضوع تاني، وللعلم محمد صلاح لم يطلب شارة الكابتن ولم يتحدث مع أي مسؤول بالمنتخب في هذا الأمر.
وعن إصابة صلاح بفيروس كورونا، قال: سألت زملائى عن محمد صلاح واطمأنت عليه من عبد الله السعيد وحمدى فتحى، وقالوا أنه كويس جدا ولم تظهر عليه أعراض والموضوع ده أقدار.
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