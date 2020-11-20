إيجابية المسحة الرابعة لصلاح.. وطائرة مجهزة طبيًا تنقله لإنجلترا رفقة النني

كتب: ضياء السقا

أجرى محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى، الخميس، مسحة رابعة بمعرفة وزارة الصحة والسكان، وجاءت نتيجتها إيجابية لفيروس كورونا المستجد، بحسب "اليوم السابع".

كما خضع محمد النني لاعب أرسنال الانجليزي والمنتخب لمسحة جديدة وجاءت أيضا إيجابية.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان، إنه في إطار التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم وناديي ليفربول وأرسنال الانجليزيين تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب الوطني المحترفين في انجلترا غدا من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبيا على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة.

وكان الاتحاد المصري على تواصل وتنسيق دائمين مع الناديين منذ اصابة كل منهما بفيروس كورونا، وتم التواصل من خلال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد على المستوى الإداري والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني على المستوى الطبي، فيما أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما اليوم جاءت نتيجتيهما ايجابية.