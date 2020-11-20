شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهداف للجوكر أحمد فتحى لن تسقط من ذاكرة الأهلاوية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت علاقة أحمد فتحى نجم منتخب مصر مع الأهلى بإعلان بداية رحلة جديدة للجوكر مع بيراميدز بداية من الموسم الجديد ولمدة ثلاثة مواسم، وعلى مستوى الأهداف يملك الجوكر أحمد فتحى ثلاثة أهداف حاسمة فى تاريخه مع القلعة الحمراء فلقد صنعت له شعبية جارفة بين الجماهير العاشقة للون الأحمر على رأسها هدفه فى مرمى طلائع الجيش ففي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن الإسماعيلى قد تُوج بشكل رسمي بدرع الدوري العام موسم 2009 في ظل تعثر الأهلي بالتعادل أمام طلائع الجيش حتى الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الجولة الأخيرة بالمسابقة، يتلاعب أحمد فتحى بدفاع الفريق العسكري ويسدد كرة يسارية قاتلة، تعلن عن مواجهة فاصلة بين الأحمر والدراويش، وتجدد آمال الأهلاوية في معانقة اللقب المفضل.

نجح الجوكر بمهارة فردية رائعة عقب تلقيه تمريرة سحرية من زميله حسام عاشور، ليتوغل «فتحي» من الجهة اليمني مخترقا منطقة جزاء ودفاعات طلائع الجيش مراوغا بجسده وبالكرة قبل أن يودعها بيسراه قوية في شباك فريق الطلائع في الدقيقة الثالثة بعد التسعين من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وهو الهدف الذي فتح الطريق لفوز الاهلي في نهاية المباراة بنتيجة «3/1» ويقود الفريق لمباراة فاصلة أمام الإسماعيلي فاز بعدها فريق القلعة الحمراء ببطولة الدوري هذا الموسم، وكان لهدف «فتحي» القاتل بصمة قوية في الفوز بهذا اللقب وقتها.

كما سجل أحمد فتحى هدفاً منح الأهلي التتويج بالكأس عقب غياب دام 10 مواسم، في شباك المصري، في سيناريو دراماتيكي مع صافرة نهاية المواجهة، ليبقى اسم جوكر الأهلي محفورًا في عقول وقلوب أنصار الأهلي على مدار الدهر.

تقدم المصري بهدف للبديل عبدالله بيكا قبل نهاية الشوط الإضافي الأول، وتعادل البديل عمرو جمال قبل نهاية المباراة بثلاثة دقائق، قبل أن يحسم أحمد فتحي اللقب في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مسجلا هدفاً ببطولة غالية عاندت المارد الأحمر سنوات طويلة .

من ينسى تلك المباراة لفتحي؟ اللاعب صنع هدفين وسجل هدفا وقدم مباراة كبيرة للغاية، صنع فتحي هدف التعادل ضد الزمالك بعد تقدم الفريق الأبيض فى بداية المباراة، وصنع الهدف الثانى لأحمد عبد الظاهر وسجل هو الهدف الرابع الذى قضى على آمال الزمالك في تلك المباراة، التي كان فيها فتحي من أهم وأبرز نجومها .

الأهلي يحقق الانتصار الأفريقي الأكبر فى تاريخ مواجهاته أمام الزمالك، وذلك بأربعة أهداف مقابل هدفين، بمنافسات دور المجموعات لرابطة دوري الأبطال نسخة 2013، واختتم أحمد فتحي رباعية أصحاب الرداء الأحمر وسجل هدفًا رائعًا مازال محفورًا فى قلوب أنصار قلعة التتش.

وشارك أحمد فتحى مع الأهلى فى 351 مباراة سجل 26 هدفًا بالقميص الأحمر، بواقع 16 هدفًا فى الدورى المصرى و4 فى كأس مصر و5 بالبطولات الأفريقية وهدف فى البطولة العربية.

توج أحمد فتحى مع الأهلى بـ 19 لقباً على مدار مسيرته الطويلة، جاءت كالتالى: 11 لقب بطولة دورى عام من ضمنها بطولة الموسم الجارى التى حسمها الأحمر مبكرا، وبطولة كأس مصر، 3 بطولات كأس السوبر المصرى ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقى.

فتحى دوليًا مع منتخب الفراعنة تجاوز حاجز المائة مباراة دولية، وأحرز 3 أهداف مع المنتخب المصرى الأول، أهمها هدفه فى مباراة كوت ديفوار فى الدور قبل النهائى من كأس الأمم الأفريقية 2008، كما حصد 3 ألقاب لبطولة كأس الأمم من 2006 وحتى 2010 بالإضافة إلى ذهبية دورة الألعاب العربية 2007 وكأس الأمم الأفريقية للشباب عام 2003، وشارك فى كأس العالم للشباب وأولمبياد لندن.

وبالرغم من تعاقد بيراميدز مع فتحى لم يمنعه ذلك من بذل الجهد والعرق حتى آخر لحظاته مع الفريق الأحمر وقدم أداءًا رجوليًا شهد به الجميع حتى أمام فريقه المستقبلى فى الدورى الممتاز لينال مشهد ختامى رائع مع القلعة الحمراء وسط تصفيق الجميع فى ليلة التتويج بالدوري.