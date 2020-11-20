شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتعاقد مع أيمن رجب حارس الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان علي انتقال أيمن رجب حارس مرمي الدراويش لصفوف بتروجت في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وانتقل أيمن رجب، 23 عاما، للقلعة الصفراء في الانتقالات الشتوية 2019، في صفقة انتقال حر ، ولم يشارك في المباريات مع الفريق الأصفر. فى شأن آخر، قرر البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الاسماعيلى إقامة تدريبات صباحية ومسائية للدراويش فى بعض أيام الاسبوع المقبل لرفع اللياقة البدنية والفنية للاعبين تحضيراً للمرحلة المقبلة سواء منافسات البطولة العربية أو انطلاق بطولة الدوري الجديد المتوقع لها الاسبوع الاول من شهر ديسمبر المقبل.

فى سياق آخر، أنهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح، إجراءات الاتفاق مع نظيره نادى طلائع الجيش، باستاد جهاز الرياضة العسكرى على تنظيم مواجهة ودية بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 نوفمبر الجارى.

تأتى هذه المباراة الودية، فى إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات كأس العرب للأندية الأبطال إضافة لمسابقة الدورى المحلى بنسختها الجديدة، ومن المقرر أن يخوض الفريق ودية أمام أحد الفرق الصاعدة للممتاز يوم 21 من الشهر ذاته.

وجمع الاسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .