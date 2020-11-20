شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: البعض انتظر خسارة المنتخب للانتقام منى وأحمد فتحى تحت المنظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول أن هناك من يتصيد الأخطاء للجهاز الفني لمنتخب مصر قائلا "هناك من كان ينتظر خسارة المنتخب من توجو للانتقام مني وعدم سفر طارق مصطفى جاء بسبب تفاجئ الجهاز الإداري بانتهاء جواز سفره ولا يوجد أي أزمة ولكن الجميع يتصيد من أجل الانتقام مني".

كشف حسام البدري عن موقفه من ضم أحمد فتحي لاعب بيراميدز مع المنتخب في الفترة المقبلة قائلا "أحمد فتحي لاعب كبير وهو تحت انظار جهاز المنتخب و الباب مفتوح أمام أحمد فتحي في المنتخب وكما أكدت أنه لاعب كبير وإضافة للمنتخب".

وأوضح حسام البدرى عن موقفه من ضم رمضان صبحي والانتقادات التي تعرضت له من ضمه قائلا "كسبت الرهان مع رمضان صبحي وهو لاعب كبير وقدم أوراق اعتماده وإذا لم يقدم مجهود كبير فلن يتم ضمه ولكن هو ظهر بمستوى جيد و اللاعب هو من فرض نفسه للعب في مواجهتي توجو".

وكشف حسام البدري عن أخر رسالة من محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني المحترف في صفوف ليفربول قائلا "محمد صلاح تمنى لنا التوفيق والفوز في مبارتي توجو و محمد صلاح قالي نلتقي قريبًا وهو معناه في منتخب مصر وليس محمد صلاح وحسام البدري" .

وأشار حسام البدري عن خطته وفكره في الفترة المقبلة بشأن استعدادت الفراعنة في المرحلة المقبلة قائلا "محمد فضل كان رئيس بعثة منتخب مصر في توجو وتحدثنا في بعض الأمور خلال رحلة العودة و طلبت بعض التوقفات في الدوري الجديد لتجميع المنتخب فيها".

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن حقيقة استبعاد اللاعبين الكبار وتجديد الدماء والاعتماد على عنصر الشباب في الفترة المقبلة قائلا "اللاعبون الكبار لا يمكن الاستغناء عنهم ولا يمكن الاستغناء عنهم نهائيًا وهذا الكلام عار من الصحة ولن استبعدهم و هناك استفادات كثيرة من اللاعبين الكبار داخل وخارج الملعب لذلك لن يتم استبعادهم".

قال حسام البدري إن المنتخب يعاني من أزمة في مركز الظهير الأيمن قائلا " كريم فؤاد لاعب واعد وقد يكون حلا لإنهاء ازمة الجبهة اليمني في المنتخب و منتخب مصر لا يعاني من مركز الظهير الأيسر ولكن أحمد فتوح مكسب كبير".

ووجه حسام البدري رسالة إلى جماهيري ناديي الأهلي والزمالك قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا قائلا " الأهلي والزمالك هم الأعظم في افريقيا ونتمني انعكاس روح المنتخب على نهائي افريقيا".