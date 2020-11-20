حسام البدرى: طارق حامد لم يتجاوز فى مباراة توجو واستشرت اللاعبين فى التشكيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر الأول موقف اعترض طارق حامد، لاعب وسط منتخب مصر ونادى الزمالك، على عدم مشاركته أساسيًا فى لقاء توجو الأول فى الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا. وأكد حسام البدري خلال تصريحات تلفزيونية، قائلا :" طارق حامد لم يتجاوز فى مباراة توجو وهو ملتزم بجميع القرارت ولا يوجد لاعب يرضى بالجلوس بديلا وخاصة طارق حامد لذلك هو كان يرغب في اللعب لكنه لم يتجاوز".

وفسر حسام البدرى، قرار عدم دخول منتخب مصر في معسكر قبل مواجهتي توجو في فترة التوقف الدولي قائلا:"كان هناك غيابات كثيرة وكان هناك فترة ضغط كبيرة على اللاعبين بسبب مباريات الدوري والمباريات القارية، ولو كنت جمعت اللعيبة كان قرار خاطئ جدًا وكان هتبقى نقطة سلبية ليا مش إيجابية، كنت هبقى بخلص على اللعيبة بسبب ضغط اللاعبين و اللي كان بيطالبني بإقامة معسكر وينتقد ذلك كنت بفضل أضحك على انتقادهم وهناك من ينتقد بسبب عدم ظهوري معهم في التلفزيون أو في مداخلة".

وكان منتخب مصر حقق فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.