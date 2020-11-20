حسام البدري: غياب محمد صلاح أثر على المنتخب و أتعرض لانتقادات غير منطقية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إنه سعيد بالفوز في مبارتي توجو وتحقيق الـ6 نقاط المهمة، مشيرًا إلى إصرار وإلتزام اللاعبين موجهًا لهم الشكر على الجهد الذي بذلوه.وأكد حسام البدري خلال تصريحات تلفزيونية : "افتقدنا محمد صلاح وأفتقدنا أكثر من لاعب وافتقاد صلاح خسارة كبيرة و الجميع استغرب من استبعاد بعض اللاعبين ولكن القرار كان سليم ولم نعاني من أي أزمات أو تأثر بالإصابات ووضعنا سيناريوهات لتعويض صلاح والغيابات".

وأشار حسام البدري إنه منتخب مصر استطاع تحقيق الفوز على توجو رغم وجود غيابات كثيرة بالمنتخب قائلا "هناك من ينتقد المنتخب لأسباب أخرى، وهناك بعض النقاط التي غيرتها بعد المباراة الأولى و في المباراة الثانية غيرت بعض المجموعات لتغيير بعض السلبيات ولكن هناك من يتصد للمنتخب الأخطاء و مكنش ينفع ألعب في المباراة الثانية بنفس مجموعة المباراة الأولى والقرار قراري وهو ده فكري ومقدرش أشرح فكري بين المبارتين وأوضح للناس".

وكان منتخب مصر حقق فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.