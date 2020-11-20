شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب يكشف موقف الحالة الصحية لمحمد صلاح والننى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن محمد صلاح ومحمد النني حالتهما مطمئنة ولا توجد لديهم أعراض بينما أحمد حسن كوكا لديه أعراض بسيطة.وقال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "محمد صلاح لا تزال العينة الخاصة به إيجابية والنني أجرى مسحة في توجو وأخرى في مصر بعد العودة ولاتزال العيبنة إيجابية، بينما كوكا يخضع للعزل فى منزله حاليا لحين تحول المسحة إلى سلبية".

أردف: "الإجراءات الاحترازية فى معسكر منتخب مصر الأخير جاء وفق المعايير الدولية، والمسحة الأولى لمنتخب مصر كانت يوم 9 للمحليين و10 للمحترفين كانت سلبية ويوم 12 والخاصة بمباراة توجو الولى أثبتت إصابة صلاح بكورونا".

أوضح: "أجرينا مسحة بعد مباراة توجو مباشرة في استاد القاهرة بعد ثبوت اصابة محمد صلاح وجاءت سلبية وفور هور ايجابية عينته تم عزله والتعامل معه وفق البروتوكول الطب"، مشيرا: "التواصل مع ليفربول وأرسنال بشأن إصابة صلاح والنني بسيط للغاية والتواصل عن طريق الايميل او الاتصال تليفونيا والتواصل قائم على الاحترام المتبادل".

شدد: "لا يمكن تحديد سبب علمي قاطع حول اصابة المحترفين في اوروبا تحديدا بكورونا خلال معسكر منتخب مصر، وكل ما قيل عن جود حالة غضب من اندية اوروبا بسبب اصابات المحترفين الثلاثة لا اساس له من الصحة".

أكمل: "الطائرة التي ستنقل محمد صلاح ومحمد النني مجهزة بشكل كامل وبها طاقم طبي على أتم استعداد".

أضاف: "طاهر محمد طاهر أصيب في ثاني يوم بمعسكر المنتخب وحسام البدري فضل استمراره لنهاية المعسكر المفتوح لتلقي العلاج والتشخيص شد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية ويحتاج 3 أسابيع للعودة للملاعب من وقت الإصابة"، مردفا: "محمد هاني اشتكى ن الإصابة ةرفض الجهاز الفني المخاطرة به ووجدنا أن الإصابة ليست كبيرة ولكن فرص لحاقه بالمباراة الثانية كانت صعبة لذلك فضل حسام البدري اراحته وعودته لفريقه وسيكون جاهزا لنهائي افريقيا".