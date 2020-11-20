شوبير : كاف طالب اتحاد الكرة بتنظيم كأس السوبر الإفريقى فى ديسمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن اتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طالب اتحاد الكرة بضرورة تنظيم كأس السوبر الإفريقي قبل يوم 18 ديسمبر المقبل.وقال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، إن الكاف يرغب في إقامة السوبر الإفريقي قبل يوم 18 ديسمبر المقبل، وطالب مصر باعتبارها المسئولة عن تنظيم السوبر.

وتستضيف الدولة التي يفوز أحد فرقها بلقب دوري أبطال إفريقيا مباراة السوبر الإفريقي ، حيث تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوي الأبطال بينما توج نهضة بركان المغربي بلقب الكونفدرالية على حساب بيراميدز.

فى السياق ذاته، أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن البروتوكول الصحى الذى وضعه "الكاف"، حقق نجاحا مذهلا بإقامة جميع المباريات المخطط لها في تصفيات أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون، وقال أحمد أحمد في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "البروتوكول الذي وضعه الكاف يتطلب الكثير، ويستفيد مما يتم تطبيقه في قارتنا وفي العالم بأسره. من الضروري ضمان سلامة جميع المعنيين داخل الملعب ومن حوله"، وأضاف أحمد أحمد "حتى خلال هذه الأوقات الصعبة التي يواصل فيها الوباء كونه تهديدًا قائمًا للغاية، حيث تواجه البلدان موجة ثانية. كرة القدم استأنفت حقوقها في الملاعب، وكان نجاحًا مذهلاً أن تقام 100٪ من المباريات المخطط لها". من جانبه، أكد الموقع الرسمي للكاف أنه ساعدت جهود التعاون الكبرى عبر القارة، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية عبر الإنترنت في تمهيد الطريق لاستئناف آمن لمسابقات النخبة في القارة السمراء. أضاف الموقع أن الأمر أثبت فعاليته إذ أقيمت جميع المباريات الـ 48 المقررة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 في ظروف صحية مثالية. أشار الموقع إلى أنه أقيمت 48 مباراة في جولتى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، شهدت تسجيل 105 هدفا. وأوضح الموقع أنه تم إجراء 4 آلا و146 اختبارا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ظهرت 48 منها فقط نتائج إيجابية، بواقع 30 لاعباً و18 مسؤولاً (أقل من 1٪ من الذين تم اختبارهم). وحجزت 4 منتخبات مقاعدها في بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون في 2022، عقب نهاية مباريات الجولة الرابعة التي أسدل الستار عليها مساء الثلاثاء، حيث ضمن كل من السنغال والجزائر وتونس ومالي الوصول إلى النسخة المقبلة من البطولة عقب تصدر مجموعاتهم بفارق يضمن لكل منهم انهاء التصفيات في أحد المركزين الأول أو الثاني، حيث يتأهل إلى أمم أفريقيا أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.

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