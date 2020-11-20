شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: أحمد فتوح يمتلك عروضاً للاحتراف فى البرتغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن وجود عدة عروض احترافية لأحمد فتوح، العائد مجدداً لصفوف الزمالك عقب انتهاء إعارته لسموحة.
وقال السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:" لدي معلومة أن فتوح لن يستمر طويلاً مع الزمالك واللاعب يمتلك عروضاً للاحتراف من البرتغال".
وشدد السيد على القدرات الفنية التى تؤهل فتوح للتألق في حالة الاحتراف.. وقال السيد :"فتوح ظهر بشكل مغاير تماماً لما كان عليه في الزمالك واكتسب المزيد من الخبرات".
وأنهى حديثه: "فتوح اتقرص ودنه بالاعارة وفاق لنفسه وأظهر مستواه الحقيقي في الموسم الماضي".
يذكر أن الزمالك كان استقر على استعادة خدمات أحمد فتوح لاعب الفريق المعار إلى صفوف سموحة، بعد انتهاء إعارته، مع بداية الموسم الجديد.
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