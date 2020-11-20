شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: أحمد فتوح يمتلك عروضاً للاحتراف فى البرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن وجود عدة عروض ‏احترافية لأحمد فتوح، العائد مجدداً لصفوف الزمالك عقب انتهاء إعارته ‏لسموحة.‏

وقال السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر ‏شاشة قناة الزمالك:" لدي معلومة أن فتوح لن يستمر طويلاً مع الزمالك ‏واللاعب يمتلك عروضاً للاحتراف من البرتغال".‏

وشدد السيد على القدرات الفنية التى تؤهل فتوح للتألق في حالة ‏الاحتراف.‏. وقال السيد :"فتوح ظهر بشكل مغاير تماماً لما كان عليه في الزمالك ‏واكتسب المزيد من الخبرات".‏

وأنهى حديثه: "فتوح اتقرص ودنه بالاعارة وفاق لنفسه وأظهر مستواه ‏الحقيقي في الموسم الماضي".‏