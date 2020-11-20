شوقي غريب: سنخاطب ليفربول لضم صلاح في شهر مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي، أنه سيخاطب ليفربول الإنجليزي بعد شهر مارس القادم، لضم محمد صلاح لأوليمبياد طوكيو المقررة الصيف المقبل.

وأوضح غريب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "اللعيب" عبر قناة ام بي سي مصر، أن انضمام صلاح يتوقف على موافقة ليفربول، وإلا لن يتم السماح للاعب بالانضمام للمنتخب، خاصة في ظل إقامة كأس الأمم الأفريقية بعدها بأشهر معدودة مطلع عام 2022.

ونفى غريب أن يكون قد تحدث مع صلاح للحصول على موافقته للمشاركة بالأوليمبياد، مضيفا: "الأزمة في أن الدوري الإنجليزي سينطلق بعد 3 أيام من آخر مباراة بالأوليمبياد".

وأكمل: "نواجه أزمة في اختيار القائمة 18 لاعب فقط، بينهم 3 من الكبار، مما يعني أنه سيتم اختيار 15 لاعب فقط من القوام الأساسي للمنتخب".

وعن عمار حمدي، قال غريب: "عمار حمدي يجري كشوفات طبية على عملية الهضم، فاللاعب لا يستطيع الجلوس دون تناول طعام لفترة طويلة، استفسرت مع الأطباء عن حالته وعلقوا بأنها ربما تكون حالة نفسية".