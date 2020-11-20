نشرة الخميس- سفر صلاح والنني.. وإصابة كهربا بكورونا.. ووصول صفقة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 19 نوفمبر. وائل جمعة: أبرز ذكريات القمة مباراة 6-1.. ووقعت للزمالك قبل الأهلي طبيب المنتخب: هاني سيلحق بنهائي دوري الأبطال طبيب المنتخب: لا أعرف كيف أصيب صلاح.. وليفربول شكرنا محامي كهربا ينفي لمصراوي سفره لبيروت ويوضح حالته بعد الإصابة بكورونا أحمد فتحي عن "شارة المنتخب": "صلاح أخويا والموضوع أخد أكبر من حقه" فتحي يروي كواليس الأيام الأخيرة في الأهلي.. ويبرئ زوجته اتحاد الكرة: صلاح والنني يتوجهان للندن الجمعة بطائرة مجهزة طبيًا مرتضى منصور: لاعبو الزمالك يريدون الرحيل بسبب المناخ السيئ بالنادي إصابات الأهلي.. "غرزة في وجه أفشة" وكدمة قوية للطفي ريال مدريد يعلن إصابة راموس بتمزق في أوتار الركبة إصابة كهربا بفيروس "كورونا" رسميًا.. رضا شحاتة مدربًا للجونة لاعب ريال مدريد يوجه الشكر لمصر بانون يصل مقر الأهلي سلبية عينة تريزيجيه من فيروس كورونا طبيب المنتخب يكشف التطورات الصحية لصلاح والنني وكوكا التعاقد الثالث.. صفقة دفاعية تقترب من الأهلي "مش قلقان".. الشناوي يوجه رسالة لمصطفى محمد قبل "نهائي القرن الأفريقي"

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