وائل جمعة: أبرز ذكريات القمة مباراة 6-1.. ووقعت للزمالك قبل الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال وائل جمعة، لاعب الأهلي والمنتخب السابق، إن أبرز ذكرياته في مباريات القمة هي المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 6-1.

وأضاف جمعة، خلال لقاء جمعه بهيثم فاروق بفضائية بي إن سبورتس: "بالنسبة لي أفضل ذكرى كانت مباراة 6/1 هي مباراة تاريخية بالنسبة لي، فقد عشت الحدث وشاركت في المباراة في وقت كان من أفضل الأوقات التي لعبنا بها كرة وكانت نتيجة المباراة المفروض أن تكون أكبر من ذلك، الفوز بـ6 أهداف أمام الزمالك هي ذكرى كبيرة".

وأشار لاعب الأهلي السابق، إلى إنه وقع رغبة للانضمام لصالح الزمالك قبل الانتقال للقلعة الحمراء، قائلاً: "عقب مباراة المحلة والأهلي كابتن حلمي طولان أرسل عربية تقلني لمنزله، ولم يكن به عقود، فكانت الساعة الثانية بعد منتصف الليل، فوقعت على رغبة في الوقت ذاته كان جوزيه قد أبدى إعجابه بمستواي أنا وسمير كمونة، فتواصل معي عدلي القيعي بعدما نزلت من منزل كابتن حلمي طولان، فسبحان الله ربنا كان كاتب لي الأهلي".

وأتم جمعة تصريحاته بالإشارة إلى أن شقيقه كان يلعب بصفوف نادي الزمالك فرع قلين، لقربه من قريته، وكان يذهب هو ويشاهد المباريات لفريقه:"شقيقي كان يصمم على أن أكون لاعباً لكرة القدم وألعب للأهلي".