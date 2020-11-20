طبيب المنتخب: هاني سيلحق بنهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب، أن محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي، سيلحق بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي أمام الزمالك في نهائي دوري الأبطال يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأوضح أبو العلا في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس"، أن هاني تعرض لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة من الدرجة الاولى وهي أبسط الدرجات من الإصابة.

وتعرض هاني للإصابة خلال مواجهة مصر أمام توجو يوم 14 نوفمبر.

وأضاف طبيب المنتخب: "هاني خرج من الملعب في مواجهة توجو، لم نخاطر به، وأجرى أشعة بعد المباراة مباشرة ووجدنا أن الإصابة ليست كبيرة ولكن فرص لحاقة بالمباراة الثانية أمام توجو ليست كبيرة في ظل ان الفترة بين المباراتين 3 أيام فقط، ولذلك فضل الجهاز الفني عودته للنادي للحصول على فترة العلاج اللازمة".

وعن إصابة طاهر، قال أبو العلا إن إصابته ليست خطيرة وكانت تستلزم 3 أسابيع للتأهيل.

وأكمل: "بقي لطاهر أسبوع فقط للعودة لتدريبات الأهلي، لدينا أفضل أجهزة في اتحاد الكرة لتجهيز اللاعبين وعلاجهم، كنا على تواصل دائم مع خالد محمود طبيب الأهلي لاطلاعه على كل التفاصيل الخاصة بإصابة اللاعب".

وحقق المنتخب فوزين أمام توجو 1-0، و3-1، ليقترب من التأهل لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون مطلع 2022.