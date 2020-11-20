طبيب المنتخب: لا أعرف كيف أصيب صلاح.. وليفربول شكرنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أنه لا يمكنه الإجابة عن سؤال كيف وأين أصيب اللاعب محمد صلاح بفيروس كورونا.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال أبو العلا رداً على سؤال حول إذا كان صلاح قد أصيب خلال فرح شقيقه أو في معسكر المنتخب أو أي مكان أخر قال :"لا يمكنني الإجابة".

وأضاف أبو العلا :"نتعامل مع فيروس عمره 10 أشهر أو أقل وليس 20 عاماً، لذلك لا أعرف كيف وأين أصيب صلاح، لدينا 3 حالات كورونا كلها للاعبين محترفين جاءوا من الخارج، ربما يكون ذلك علامة على شيء، لكن أفضل أن يتحدث متخصص في علم الوبائيات لأنني لست كذلك".

وتابع طبيب المنتخب :"حالة محمد صلاح مستقرة تماماً، وكذلك محمد النني، نتعامل مع ناديي ليفربول وأرسنال باستمرار ونرسل لهم التقارير، ولم نسمع سوى الشكر والثناء على طريقة العلاج والبروتوكول المصري المتبع مع اللاعبين".

وأردف أبو العلا :"أجرينا 6 مسحات للاعبي المنتخب، بمعدل مسحة كل 3 أيام أو أقل، وهي طريقتنا الوحيدة للاكتشاف المبكر لأي حالة في صفوف الفريق".

وعن رحيل صلاح والنني إلى إنجلترا قال أبو العلا :"سيتجه الثنائي إلى لندن في طائرة إسعاف خاصة بالتنسيق مع أنديتهم".

وأتم بالحديث عن اللاعب الثالث المصاب في المنتخب قائلاً:"نتابع مع نادي أوليمبياكوس حالة كوكا يومياً، ونرسل لهم تقارير طبية تتعلق بحالة اللاعب باستمرار، لكن لم يتحدد بعد موعد سفره".