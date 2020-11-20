محامي كهربا ينفي لمصراوي سفره لبيروت ويوضح حالته بعد الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد أشرف عبد العزيز محامي محمود عبدالمنعم كهربا، أن اللاعب بصحة جيدة في العزل الذي يخضع له بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وقال عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "لم تظهر أي أعراض على كهربا، وسيخضع لمسحة جديدة السبت القادم".

ونفى وكيل اللاعب سفر كهربا إلى بيروت لتصوير برنامج، مشيرًا إلى أن كافة الاتفاقات تتم عن طريقه.

وأكمل: "اللاعب لم يسافر بيروت مثلما تردد..الإجازة التي كان قد حصل عليها من تدريب الاهلي كانت بسبب بقائه بجانب والدته التي أجرت عملية جراحية في عينها".

ويستعد النادي الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.