وكيله : قفشة جاهز لنهائي أفريقيا

كشف عبدالرحمن إسماعيل، وكيل محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،

تفاصيل إصابة لاعب القلعة الحمراء.

وقال عبدالرحمن إسماعيل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أفشة جاهز لمباراة نهائي أفريقيا وإصابته في

مران اليوم خفيفة".

وتابع: "إصابة أفشة ليست في وجهة ولكن أسفل أذنه وجاءت بعدما سقط أرضًا وقام محمود وحيد بصدمة بالاستارز".

وكشف إسلام الشحات، وكيل محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،

العروض التي تلقاها اللاعب قبل الإنضمام للأهلي والفترة الحالية. وقال إسلام الشحات في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": ": "فرايبورج الألماني حاول ضم قفشة قبل انتقاله للأهلي".

وتابع: " وسيلتك الاسكتلندي مهتم به حاليا ولكن الاهلي متمسك بخدمات اللاعب".

ويصطدم الاهلي بالزمالك في نهائي افريقيا يوم 27 من الشهر الجاري.