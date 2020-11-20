وكيله: جيرالدو يرفض اللعب في مصر لأي نادي غير الأهلي

كشف هشام بن صالح، وكيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من موقفه من الإعارة إلى أحد الأندية المصرية.

وأكد وكيل جيرالدو في تصريحات عبر

برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "جيرالدو يرفض اللعب في مصر لأي نادي غير الأهلي".

كما كشف هشام بن صالح، وكيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف اللاعب من الرحيل عن الأهلي.

وأكد وكيل جيرالدو "جيرالدو لن ينتقل لنادي يحصل فيه علي مقابل مادي اقل مما يحصل عليه في الأهلي".