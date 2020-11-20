مدير البطولة : لا نية لتأجيل مونديال اليد

أكد حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد للرجال المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من ١٣ وحتي ٣١ من يناير المقبل أنه لا نية للجنة المنظمة أو وزارة الشباب والرياضة لتأجيل البطولة التي ستقام بمصر في موعدها المحدد موضحا أن الأمور في حقيقة الأمر تزداد صعوبة في أوروبا بالنسبة لإرتفاع وزيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا

لكن نتابع يوميا مع جميع الإتحادات التي أكدت مشاركتها في البطولة كل ما هو جديد وحتي الأن جميع الدول أكدت مشاركتها في المونديال.

وكشف مدير بطولة العالم أن لجنة التفتيش بالإتحاد الدولي لكرة اليد زارت الصالات الأربع التي ستقام عليها البطولة بدءا من الصالة الكبري في

إستاد القاهرة التي تستوعب مدرجاتها ل ٢٢ ألف متفرج ثم صالة برج العرب التي تستوعب ٣٢٠٠ متفرج ووصولا لصالة العاصمة الإدارية الجديدة التي تكفي مدرجاتها لإستيعاب ٥٥٠٠ متفرج وكذلك صالة ٦ أكتوبر التي تمتليء مدرجاتها لسعة ٤٥٠٠ متفرج ، موضحا أن الإستادات الجديدة وعملية التجديد والإحلال في صالة إستاد القاهرة نالت إعجاب اللجنة بدون إبداء أية ملحوظات سلبية بل كانت جميع التعليقات بها إشادة بالملاعب التي أصبحت جاهزة لإستقبال المنافسات .