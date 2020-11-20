حسام البدري يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي أفريقيا

وجه حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول رسالة إلى جماهيري ناديي الأهلي والزمالك قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " الأهلي والزمالك هم الأعظم في افريقيا

ونتمني انعكاس روح المنتخب على نهائي افريقيا".

وأضاف " يجب أن نفخر أن نهائي أفريقيا بين ناديي الاهلي والزمالك لأنها أول مرة تحصل في التاريخ".

وأردف " أتمنى أن تنعكس روح الحب والواد بين لاعبي

الاهلي والزمالك داخل معسكر المنتخب على مباراة نهائي أفريقيا".

وكشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن خطته وفكره في الفترة المقبلة بشأن استعدادت الفراعنة في المرحلة المقبلة.

وأكد حسام البدري "محمد فضل كان رئيس بعثة منتخب مصر في توجو وتحدثنا في بعض الأمور خلال رحلة العودة".

وتابع: " طلبت بعض التوقفات في الدوري الجديد لتجميع المنتخب فيها".