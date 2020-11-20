حسام البدري: أحمد فتوح أبرز مكاسب المنتخب

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول أن أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، هو أبرز مكاسب المرحلة الماضية.

وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر

ربيع ياسين على قناة "النهار": "منتخب مصر لا يعاني من مركز الظهير الأيسر ولكن أحمد فتوح مكسب كبير".

وتابع: "نعاني من مركز الظهير الأيمن

ونتمنى ظهور لاعبين قادرين على الإنضمام إلى المنتخب".

وأتم " كريم فؤاد لاعب واعد وقد يكون حلا لإنهاء ازمة الجبهة اليمني في المنتخب".

يذكر ان المنتخب الوطني يتصدر ترتيب مجموعته بتصفيات امم افريقيا بثمان نقاط بعد فوزه على توجو في الجولتين الثالثة والرابعة.