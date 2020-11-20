حسام البدري يكشف موقفه من ضم أحمد فتحي للمنتخب

كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن موقفه من ضم أحمد فتحي لاعب بيراميدز مع المنتخب في الفترة المقبلة.
وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أحمد فتحي لاعب كبيروهو تحت انظار جهاز المنتخب".
وتابع: "الباب مفتوح أمام أحمد فتحي في المنتخب وكما أكدت أنه لاعب كبير وإضافة للمنتخب".
كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن حقيقة استبعاد اللاعبين الكبار وتجديد الدماءوالاعتماد على عنصر الشباب في الفترة المقبلة.
وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "اللاعبون الكبار لا يمكن
الاستغناء عنهم ولا يمكن الاستغناء عنهم نهائيًا وهذا الكلام عار من الصحة ولن استبعدهم".
وتابع: "هناك استفادات كثيرة من اللاعبين الكبار داخل وخارج الملعب لذلك لن يتم استبعادهم".
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