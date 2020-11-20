كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن موقفه من ضم رمضان صبحي والانتقادات التي تعرضت له من ضمه.
وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلاميعمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كسبت الرهان مع رمضان صبحي وهو لاعب كبير وقدم أوراق اعتماده وإذا لم يقدم مجهود كبير فلن يتم ضمه ولكن هو ظهر بمستوى جيد".
وتابع: "اللاعب هو من فرض نفسه للعب في مواجهتي توجو".
وتعرض الجهاز الفني للمنتخب الوطني لانتقادات قوية بسبب ضم رمضان صبحي لقائمة الفراعنة بالرغم من ابتعاده عن المشاركة في الفترة الماضية بسبب انتقاله لنادي بيراميدز.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام البدري يعلق على أداء رمضان صبحي مع المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.