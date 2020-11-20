حسام البدري يعلق على أداء رمضان صبحي مع المنتخب

كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن موقفه من ضم رمضان صبحي والانتقادات التي تعرضت له من ضمه.

وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي

عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كسبت الرهان مع رمضان صبحي وهو لاعب كبير وقدم أوراق اعتماده وإذا لم يقدم مجهود كبير فلن يتم ضمه ولكن هو ظهر بمستوى جيد".

وتابع: "اللاعب هو من فرض نفسه للعب في مواجهتي توجو".

وتعرض الجهاز الفني للمنتخب الوطني لانتقادات قوية بسبب ضم رمضان صبحي لقائمة الفراعنة بالرغم من ابتعاده عن المشاركة في الفترة الماضية بسبب انتقاله لنادي بيراميدز.