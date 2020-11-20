حسام البدري يكشف حقيقة استبعاد اللاعبين الكبار من المنتخب

كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصرالأول عن حقيقة استبعاد اللاعبين الكبار وتجديد الدماء والاعتماد على عنصر الشباب في الفترة المقبلة.
وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "اللاعبون الكبار لا يمكنالاستغناء عنهم ولا يمكن الاستغناء عنهم نهائيًا وهذا الكلام عار من الصحة ولن استبعدهم".
وتابع: "هناك استفادات كثيرة من اللاعبين الكبار داخل وخارج الملعب لذلك لن يتم استبعادهم".
وكشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصرالأول عن أخر رسالة من محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني المحترف في صفوف ليفربول.
وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد صلاح تمنى لنا التوفيق والفوز في مبارتي توجو".
وتابع: "محمد صلاح قالي نلتقي قريبًا وهو معناه في منتخب مصر وليس محمد صلاح وحسام البدري".
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