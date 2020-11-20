حسام البدري: هناك من كان ينتظر خسارة المنتخب من توجو للانتقام مني

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول أن هناك من يتصيد الأخطاء للجهاز الفني لمنتخب مصر.

وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " هناك من كان ينتظر خسارة المنتخب من توجو للانتقام مني".

وتابع: "عدم سفر طارق مصطفى جاء

بسبب تفاجئ الجهاز الإداري بانتهاء جواز سفره ولا يوجد أي أزمة ولكن الجميع يتصيد من أجل الانتقام مني".

وفسر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول قرار عدم دخول منتخب مصر في معسكر قبل مواجهتي توجو في فترة التوقف الدولي.

وأكد حسام البدري "كان هناك غيابات كثيرة وكان هناك فترة ضغط كبيرة على اللاعبين بسبب مباريات الدوري والمباريات القارية، ولو كنت جمعت اللعيبة كان قرار خاطئ جدًا وكان هتبقى نقطة سلبية ليا مش إيجابية، كنت هبقى بخلص على اللعيبة بسبب ضغط اللاعبين".

وتابع: "اللي كان بيطالبني بإقامة معسكر وينتقد ذلك كنت بفضل أضحك على انتقادهم وهناك من ينتقد بسبب عدم ظهوري معهم في التلفزيون أو في مداخلة".