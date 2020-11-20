أحمد سليمان يطالب اتحاد الكرة بتكريم عصام الحضري

طالب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، اتحاد الكرة المصري بتكريم خاص لعصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق. وأضاف سليمان خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة تن الفضائية، " عصام الحضري ترك بصمة كبيرة في كرة القدم وبوجه خاص مع المنتخب الوطني". القدم وبوجه خاص مع المنتخب الوطني". وأوضح " عصام الحضري شارك مع المنتخب في كأس العالم وحصد 4 بطولات أمم أفريقيا وثالث العالم مع الأهلي". وأكمل " يجب أن يتم تكريم عصام الحضري مثل ما حدث مع محمد صلاح لاعب تكريم عصام الحضري مثل ما حدث مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، كما يجب تكريم حسن شحاته لحصوله على 3 بطولات أمم أفريقيا على التوالي". يذكر أن عصام الحضري أعلن اعتزاله نهائيا بشكل رسمي، كرة القدم منذ أيام، بعد مسيره طويلة من العطاء أبرزها مع الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني.

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