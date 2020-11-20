خافيير تيباس: مانشستر سيتي ينتهك القواعد، وجاهزون لمغادرة ميسي!

أصر رئيس رابطة الدوري الاسباني “خافيير تيباس” على استعداد الرابطة لمغادرة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في عام 2021، على غرار كرستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس في الميركاتو الصيفي 2018، ونيمار جونيور الذي رحل عن برشلونة في 2017 للانضمام لصفوف باريس سان جيرمان.

وأشار خافيير تيباس خلال حديثه عن مستقبل ليونيل ميسي، إلى أن نادي مانشستر سيتي الانجليزي الوحيد القادر على تحمل قيمة النجم الأرجنتيني وتسديد راتبه السنوي الأعلى في العالم.

وفسر تيباس الطريقة تعامل بها الدوري الاسباني مع انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، كما اغتنم الفرصة للتهكم على بطل الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2019.

وقال “نفضل بقاء ليونيل ميسي في الدوري الإسباني، لكن رونالدو ونيمار غادرا ولم نلحظ أي فرق، بالتالي فنحن على استعداد لرحيل ميسي عن برشلونة في الفترة القادمة”.

مانشستر سيتي ينتهك القواعد

أكد تيباس أنه مع العديد من أعضاء رابطة الليجا يجدون الطريقة التي يُعامل بها مانشستر سيتي من جانب المسؤولين عن الكرة الأوروبية “موضع شك” على الرغم من فوز النادي المملوك لـ مجموعة سيتي لكرة القدم بقضية محكمة التحكيم الرياضية ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا بشأن انتهاك مزعوم للعب المالي النظيف خلال السنوات الماضية.

وأوضح تيباس بهذا الخصوص “يبدو أن النادي الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتحدث عن التوقيع مع ميسي هو مانشستر سيتي، الذي ينافس خارج القواعد. أنا لستُ الوحيد الذي يقول هذا.”

وتابع “أنا لست قلقاً جدًا عليهم (مانشستر سيتي). لقد انتقدت ما يفعلونه في العديد من المرات، وقيامهم بذلك مرة أخرى لن يحدث فارقًا كبيرًا (قصد التعاقد مع ميسي بمبلغ ضخم وتجاوز قواعد اللعب المالي)”.

وختم بالقول “مانشستر سيتي لا يتأثر بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 أو الأوبئة أو أي شيء آخر لأن تمويلهم مختلف عن الجميع، ومن المستحيل محاربة ذلك”.

وسيصبح ميسي لاعباً مجانيًا في الميركاتو الصيفي 2021، وسيكون قادرًا على مغادرة برشلونة أخيرًا بشروطه الخاصة إذا لم يوقع على عقدٍ جديدٍ من الآن وحتى ميركاتو يناير المقبل.