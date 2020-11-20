رياضة | حسام البدري يكشف لماذا لم يطلب تجميع المنتخب في شهر أكتوبر ؟

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حسام البدري يكشف لماذا لم يطلب تجميع المنتخب في شهر أكتوبر ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فسر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول قرار عدم دخول منتخب مصر في معسكر قبل مواجهتي توجو في فترة التوقف الدولي.

وأكد حسام البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كان هناك غيابات كثيرة وكان هناك فترة ضغط كبيرة على اللاعبين بسبب مباريات الدوري والمباريات القارية، ولو كنت جمعت اللعيبة كان قرار خاطئ جدًا وكان هتبقى نقطة سلبية ليا مش إيجابية، كنت هبقى بخلص على اللعيبة بسبب ضغط اللاعبين".

وتابع: "اللي كان بيطالبني بإقامة معسكر وينتقد ذلك كنت بفضل أضحك على انتقادهم وهناك من ينتقد بسبب عدم ظهوري معهم في التلفزيون أو في مداخلة".