رياضة | هاني أبو ريدة ينعي المهندس محمود عتمان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر هاني أبو ريدة ينعي المهندس محمود عتمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للفيفا، وفاة المهندس محمود عتمان نائب رئيس نادي منتخب السويس، وأحد الرموز الرياضية الكبيرة في السويس.

وكتب أبو ريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر يقول: "‏أتقدم بخالص العزاء لشعب السويس في وفاة رمز من رموز كرة القدم ببلد الغريب المهندس محمود عتمان الرئيس الأسبق والنائب الحالي لنادي منتخب السويس، ندعو الله له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ولأهله بالصبر والسلوان".

واستقبل شعب السويس خبرا حزينا اليوم بوفاة عتمان، وحرص ابو ريدة عبر تقديم واجب العزاء لكل أهل السويس.