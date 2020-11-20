رياضة | الأوليمبي يفوز على الجزيرة ودياً

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأوليمبي يفوز على الجزيرة ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الأوليمبي السكندري على حساب ضيفه فريق الجزيرة المطروحي، بهدفين دون مقابل، خلال المواجهة الودية التي أقيمت بملعب عز الدين يعقوب، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني 2020-2021.

وأحرز هدفي فريق الأوليمبي حسين حمدي في الشوط الأول، ومصطفى جميل في الشوط الثاني.

وسبق للأوليمبي الفوز مؤخرا على فريق مركز شباب برج العرب بثلاثية نظيفة، والفوز على مياة البحيرة بهدف نظيف.