رياضة | ديمبلي يحسم مصيره مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر ديمبلي يحسم مصيره مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية إن الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الإسباني لا ينوي تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن ديمبيلي يخطط للرحيل عن برشلونة مجانًا عقب نهاية عقده في صيف 2022.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن النجم الفرنسي البالغ من العمر 23 عامًا لا يخطط لتجديد عقده بغض النظر عن هوية الرئيس الجديد للنادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عثمان ديمبيلي انضم إلى برشلونة في عام 2017 مقابل 130 مليون يورو وخاض مع البرسا حتى الآن 82 مباراة وسجل 22 هدفًا وصنع 17 هدف آخرين.