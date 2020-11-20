رياضة | الزهور يتعاقد مع لاعب وسط جمهورية شبين الأسبق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزهور يتعاقد مع لاعب وسط جمهورية شبين الأسبق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزهور بمطروح على توقيع اللاعب عبد اللطيف عاطف "السولية" لاعب وسط فريق جمهورية شبين الأسبق، لتدعيم صفوفة، استعداداً للموسم الجديد من منافسات دوري القسم الثالث 2020-2021.

ويعد اللاعب الشهير بـ" السولية" من مواليد 1994 وأحد ناشئين بلدية المحلة، وجمهورية شبين، كما لعب من قبل لأندية زفتى وقويسنا، قبل الإنضمام للفريق المطروحي.