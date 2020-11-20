رياضة | خاص - لاعب أسوان الجديد.. اتمنى بقاء الفريق بالممتاز ومجلس المصري خذلني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر خاص - لاعب أسوان الجديد.. اتمنى بقاء الفريق بالممتاز ومجلس المصري خذلني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس ادارة نادي أسوان مؤخرا عن التعاقد مع محمد أسامة لاعب المصري و الاتحاد السكندري السابق ، لدعم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد من الدوري العام الممتاز 2020 / 2021 .

هذا وقد أكد محمد أسامة في تصريحات للفجر أنه وقع لأسوان في صفقة انتقال حر ، وذلك لمدة موسمين ، وأن طموحه أن يبقى الفريق في الدوري الممتاز ويكون انتقاله لاسوان بوابة العبور لفرق اكبر .

وأضاف " أسامة " أنه تحدث مع مسؤلي المصري من اجل العودة له واللعب في بيته داخل الفريق الأخضر لكن لم يجد نتيجة لكلامه ، وأن المجلس الحالي يبحث عن اللاعبين الغرباء وابناء البلد يتم تجاهلهم وأن أغلب ابناء بورسعيد من اللاعبين مظلومين .

يذكر أن محمد أسامة من ناشئي نادي الجمارك ببورسعيد ثم انتقل للمصري وتم تصعيده للفريق الأول وبعدها انتقل للإتحاد ومنه للسعودية ثم بتروجيت وبعده حرس الحدود .