رياضة | الجزيرة المطروحي يدعم صفوفة بثلاث صفقات جديدة

حيث نجح الفريق في ضم مودي لاعب طنطا والحمام سابقا لتدعيم خط الهجوم ، وتعاقد مع عبد الرحمن كاستيلو لاعب حرس الحدود والحمام السابق لتدعيم خط الوسط، كما نجح في التعاقد مع شهاب صلاح لاعب النصر للتأمين لتدعيم خط الدفاع .



يذكر أن الجزيرة قد أعلن في وقت لاحق إنضمام أحمد عبد العال لاعب النصر لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد وهناك لاعب أخر ليبي من المتوقع التعاقد والاعلان عنه خلال الساعات القادمة.



ويسعي الفريق المطروحي للتعاقد مع أكثر من اللاعب لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الدوري في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.



يذكر أن مجلس إدارة نادي الجزيرة المطروحي أعلن مسبقا تشكيل الجهاز الفني للفريق بعد تجديد الثقة في محمد سليمان المدير الفني والذي نجح في صعود الفريق المطروحي لدوري الدرجة الثانية بعد تصدر مجموعتة في دورة الترقي والتي ضمت مركز شباب الخربة، والنصر العريشي، والمصري السلومي.



ويتكون الجهاز الفني للفريق من : إبراهيم صلاح مشرف عام علي الكرة، وعليوة ذاكي مدير للكرة، ومحمد سليمان مدير فني، وعنتر عطية، وإبراهيم الشايب مدرب مساعد، وحاتم فرغلي مدرب حراس مرمي، ومحمود رأفت مدير إداري، ومحمد شريف علاج طبيعي.



وقام الجزيرة بقيد 6 لاعبين في القائمة الأولي للفريق وضمت القائمة كل من: أحمد سمير عبدالوهاب ، وإسلام محمد محفوظ، وعبدالرحمن رجب عبدالمقصود، ومحمد جمال السيسي، ومحمد نور السيد، ومصطفى محمد رجب.



ونجح النادي في تجديد التعاقد مع 4 لاعبين وهم: حسام الدين خليل، وإسماعيل بدر، وعبدالرحمن شحاته، ومحمد بدر .