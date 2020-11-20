الامارات | مسعود سليمان يستعد لإطلاق أكاديمية كرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مسعود سليمان يستعد لإطلاق أكاديمية كرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن لاعب الظفرة مسعود سليمان عن مشروع رياضي جديد يستعد لإطلاقه في دبي، وهو عبارة عن أكاديمية كرة قدم في ملعب مجهز بطريقة خاصة، وأطلق عليها اسم أكاديمية تورنتو، وهنأه اللاعبون عبر الحسابات الرسمية لهم على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، متمنين له التوفيق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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