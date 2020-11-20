الامارات | مباريات اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي الوصل - العين 18:00 بني ياس - كلباء 18:00 الشارقة - النصر 21:00 الفجيرة - حتا 21:00 دوري الهواة العروبة - العربي 16:35 الإمارات - البطائح 16:40 الحمرية - دبا 16:40 الدوري الفرنسي رين - بوردو 22:00 موناكو - سان جرمان 00:00 الدوري البرازيلي فاسكو دي غاما - فورتاليزا 02:00 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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