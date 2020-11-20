الامارات | سيارة فريق رينو موانئ دبي في «دبي مول»

شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة فريق رينو موانئ دبي في «دبي مول» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة موانئ دبي العالمية، أمس، عن سيارة فريق رينو موانئ دبي العالمية لـ«الفورمولا1» في «دبي مول»، في إطار مبادرة «مستعد للسباق»، التي تنظمها الشركة، وتهدف إلى تشجيع المجتمع على المشاركة في تحدي دبي للياقة هذا العام.

وقالت في بيان أمس: «حظيت شركة موانئ دبي العالمية بمساعدة سائقي الفريق دانيال ريكاردو وإستيبان أوكون في هذه المبادرة، حيث قدما سلسلة من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تبيّن لجمهور الفريق كيف يحافظان على لياقتهما أثناء السفر حول العالم للمشاركة في سباقات الفورمولا1».

وأضافت: «سيكون جميع زوار (دبي مول) مدعوين إلى التقاط صورة مع السيارة التي سيتم عرضها حتى الخامس من ديسمبر المقبل قرب منطقة (غراند أتريوم في مول دبي)».

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