الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وكيل

علمت «الإمارات اليوم» أن وكيل أعمال اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا عرض خدمات لاعب جيانغسو سونينغ الصيني، على نادي شباب الأهلي، وعرض أيضاً خدمات اللاعب على أكثر من نادٍ في الدولة، لكن تم رفضه بسبب الراتب المرتفع.

راتب

تقدّم إداري إلى شركة كرة القدم بأحد الأندية بزيادة راتب مدرب الفريق وأعضاء الجهاز الفني تقديراً لدورهم الكبير في تطور مستوى الفريق.

خلاف

طالب مشرف لعبة جماعية في أحد أندية دبي، وفي اتصال هاتفي مع نجم فريق السلة، بالبحث عن نادٍ جديد للتعاقد معه، وذلك على أثر دخول اللاعب في خلاف بوجهات النظر مع الجهازين الإداري والفني، تسبب في إبعاده عن التشكيلة الأساسية أخيراً.

30 %

تقدّم منظمو العديد من البطولات في دبي بطلب إلى مجلس دبي الرياضي بشأن حضور 30% من الجماهير للبطولات التي ستقام في الفترة المقبلة، بعد نجاح التجارب التي أجريت على بطولات سابقة.

تحفظات

تحفّظ مدرب داخل الغرف المغلقة، على تعاقدات فريقه مع لاعبين من كبار السن، بزعم أنهم كانوا دوليين سابقين دون أن يكون مردودهم يساعد الفريق على تحسّن نتائجه في الجولات السابقة.

فيديو

بث المركز الإعلامي لنادي الحمرية فيديو حماسياً، بمشاركة أبرز لاعبي الفريق الأول، لرفع الحالة المعنوية للفريق قبل مباراته المهمة أمام دبا الفجيرة في الجولة المقبلة لدوري الدرجة الأولى.

عمولة

مازال وكيل اللاعبين ينتظر مسؤولاً بارزاً بأحد أندية دوري الخليج العربي، الذي قطع وعداً بمنحه عمولة مجزية نظير دوره في صفقة انتقال اللاعب الأجنبي الكبير إلى صفوف الفريق.

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