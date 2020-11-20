الامارات | 1000 لاعب يشاركون في بطولة أكاديميات الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 لاعب يشاركون في بطولة أكاديميات الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً منافسات النسخة الخامسة من بطولة مجلس دبي الرياضي للأكاديميات الرياضية لكرة القدم، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في ملاعب «مركز كرة القدم»، بمدينة دبي الرياضية، بمشاركة 52 فريقاً من 18 أكاديمية خاصة.

ويشارك في البطولة 1000 لاعب ولاعبة يتوزعون على ست فئات سنية هي: 8 و10و12 سنة للأولاد والبنات، 14 و16 و18 سنة للأولاد فقط، وتتضمن البطولة إقامة 280 مباراة تجرى خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري وحتى السادس من مارس 2021، وتقام جميعها وفق الإجراءات الوقائية الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة في إمارة دبي، بما يحافظ على سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في التنظيم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news