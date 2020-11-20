الامارات | الفجيرة وحتا يبحثان عن «الفرحة الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة وحتا يبحثان عن «الفرحة الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل فريق الفجيرة أن ينهي الخصام مع الفوز حين يستضيف حتا، اليوم في الساعة التاسعة، بالجولة السادسة لدوري الخليج العربي، إذ ستكون هذه المباراة بالغة الأهمية لفريقين يتشابهان في ظروف المراكز المتأخرة، إذ يحتل حتا قاع الترتيب، والفجيرة المركز الـ12، وكلاهما بنقطة واحدة فقط، بعد خمس جولات لم يذوقا فيها طعم الانتصار، وتعرضا لأربع هزائم.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق فوز بمثابة ست نقاط، في ظل صراع القاع بينهما، وتعزيز فرصتهما في بلوغ منطقة الأمان.

ويدخل الفجيرة المباراة بمعنويات عالية بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي، بينما استمرت معاناة حتا في الكأس كما في الدوري، وودع المسابقة مبكراً، ويتقدم الفجيرة على حتا في المواجهات المباشرة، بعد أن فاز في أربع مباريات سابقة في مختلف المسابقات، بينما فاز حتا في المباراة الوحيدة التي جمعت الفريقين في الدوري.

ويعاني الفجيرة غياب أحد أبرز عناصره، ويتعلق الأمر بأحمد الزيودي للإصابة، إضافة إلى بلال يوسف والبرازيلي أوليفيرا.

ويأمل حتا استغلال المباراة لتحقيق بداية جديدة، على الرغم من صعوبة المهمة أمام الفجيرة. وعانى (الإعصار) من تراجع نتائجه منذ بداية الدوري، ويأمل في وقف نزف النقاط المستمر، على أمل في تحسين موقفه والابتعاد عن خطر القاع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news