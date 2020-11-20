الامارات | 3 مباريات في انطلاقة الجولة الثانية لدوري الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات في انطلاقة الجولة الثانية لدوري الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتتح الجولة الثانية من دوري كرة الطائرة بثلاث مباريات تقام في توقيت واحد في الساعة 18:30 من مساء اليوم، وذلك حينما يستقبل فريق الجزيرة ضيفه النصر على صالة استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، فيما يخرج الوحدة للقاء الوصل في «زعبيل»، ويواجه بني ياس منافسه الظفرة في «الشامخة»، وتختتم مباريات الجولة مساء الغد، حينما يستقبل شباب الأهلي ضيفه حتا في دبي، بينما يخرج عجمان للقاء العين في الصالة البنفسجية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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